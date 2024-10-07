У Києві лунають вибухи, працює ППО

У Києві сьогодні, 7 жовтня вранці пролунали вибухи. Влада попереджає про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві була оголошена о 08:26. Причиною тому є зліт винищувачів МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Пізніше Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

"У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває",- заявив він.

"Відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - написав начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, що цієї ночі окупанти вчергове тероризували Київ та низку областей України "Шахедами". На столицю дрони заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у місті протягом ночі оголошувалася тричі і тривала понад дві години.

За даними КМВА, силами ППО навколо Києва було виявлено приблизно півтора десятка російських дронів. Усі ворожі дрони, які загрожували столиці були знешкоджені.

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