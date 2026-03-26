Росіяни атакували Ізмаїл на Одещині: пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру

Російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізюмської районної державної адміністрації.
"Зараз у повітряному просторі чисто. Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вилківській громаді.
Нагадаємо, що попри зменшення частоти масштабних атак по Україні, Росія практично щоночі атакує Одеську область дронами. Буквально кілька днів тому на півдні регіону дрон знищив житловий будинок, а ще шість, що стояли поруч, зазнали пошкоджень.
Також ми писали, що в ніч на 22 березня росіяни завдали удару по передмістю Одеси. Під атакою окупантів опинилися житлові будинки та портова інфраструктура.
Крім того, в ніч на 20 березня під атаку РФ також потрапив порт в Одеській області. В результаті атаки було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.