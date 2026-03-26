UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни атакували Ізмаїл на Одещині: пошкоджено портову та енергетичну інфраструктуру

01:56 26.03.2026 Чт
1 хв
Одеська область вкотре була атакована дронами
aimg Едуард Ткач
Фото: наразі атака поки що закінчилась (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські окупанти в ніч на 26 березня вчергове атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізюмської районної державної адміністрації.

Читайте також: Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Одещині, виникла пожежа

"Зараз у повітряному просторі чисто. Противник знову атакував портову та енергетичну інфраструктуру Ізмаїльського району", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що пошкодження зафіксовані в Ізмаїлі та Вилківській громаді.

Обстріл Одеської області

Нагадаємо, що попри зменшення частоти масштабних атак по Україні, Росія практично щоночі атакує Одеську область дронами. Буквально кілька днів тому на півдні регіону дрон знищив житловий будинок, а ще шість, що стояли поруч, зазнали пошкоджень.

Також ми писали, що в ніч на 22 березня росіяни завдали удару по передмістю Одеси. Під атакою окупантів опинилися житлові будинки та портова інфраструктура.

Крім того, в ніч на 20 березня під атаку РФ також потрапив порт в Одеській області. В результаті атаки було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяОдесаІзмаїлВійна в Україні