Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ атаковала Измаил в Одесской области: повреждена портовая и энергетическая инфраструктура

01:56 26.03.2026 Чт
1 мин
Одесская область в очередной раз была атакована дронами
aimg Эдуард Ткач
Фото: пока атака пока закончилась (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Российские оккупанты в ночь на 26 марта в очередной раз атаковали Одесскую область дронами. Под удар беспилотников попала портовая инфраструктура и энергетика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Изюмской районной государственной администрации.

Читайте также: Россияне ударили по критической инфраструктуре в Одесской области, возник пожар

"Сейчас в воздушном пространстве чисто. Противник снова атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.

Там добавили, что повреждения зафиксированы в Измаиле и Вилковской общине.

Обстрел Одесской области

Напомним, что несмотря на уменьшение частоты масштабных атак по Украине, Россия практически каждую ночь атакует Одесскую область дронами. Буквально несколько дней назад на юге региона дрон уничтожил жилой дом, а еще шесть, стоявших рядом, получили повреждения.

Также мы писали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли удар по пригороду Одессы. Под атакой оккупантов оказались жилые дома и портовая инфраструктура.

Кроме того, в ночь на 20 марта под атаку РФ также попал порт в Одесской области. В результате атаки были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.

