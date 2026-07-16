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Росіяни атакували у Харкові парк: пошкоджено кінотеатр, парковку та тенісні корти

02:00 16.07.2026 Чт
2 хв
Що відомо про нічну атаку РФ на Харків?
aimg Едуард Ткач
Росіяни атакували у Харкові парк: пошкоджено кінотеатр, парковку та тенісні корти Фото: всі відповідні служби зараз працюють на місці події (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч на 16 липня здійснили масовану атаку на Харків. Внаслідок обстрілу дронами у місті пошкоджені будівлі і не тільки у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Головне:

  • ворог запустив багато дронів;
  • пошкодження є у Немишляньскому та Шевченківському районах;
  • окупанти вдарили по території парку.

Чим і коли атакували росіяни

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 00:52 вони фіксували, що на Харків летять цілі групи російських безпілотників.

Одразу після цього у місті пролунала серія вибухів. Згідно місцевих пабліків, вибухи було чути приблизно протягом п'яти хвилин поспіль.

Перші наслідки обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов у соцмережах написав, що влучання "Шахедів", попередньо, сталися у Київському, Шевченківському та Немишляньскому районах.

Проте станом на 01:50 деталі наслідків відомі лише щодо двох районів - Шевченківському та Немишляньскому. Детальніше - нижче.

Шевченківський район

За словами Терехова, у Шевченківському районі влучання зафіксовано на території одного з парків. Внаслідок удару РФ пошкоджено будівлю кінотеатру, парковку та тенісні корти.

"Ще одне влучання сталося на території гаражного кооперативу", - додав він.

Немишляньский район

У цьому районі ворог, попередньо, сталося влучання у будинок. На місці події працюють всі відповідні служби.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора після обіду, 15 липня, росіяни протягом кількох годин атакували Харків дронами та авіабомбою. У результаті ворожого обстрілу виникли пожежі та були пошкоджені багатоповерхівки.

Також ми писали, що 14 липня ворог теж завдав удару по Харкову. Того дня російський дрон влучив прямо в квартиру багатоповерхівки, через що сталося загоряння.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 12 липня під ворожий удар дронів потрапив не тільки Харків, а й Дніпро. В обох містах було зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури та сталися пожежі.

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