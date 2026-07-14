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У Харкові дрон влетів прямо в квартиру в багатоповерхівці, зайнялась пожежа

16:49 14.07.2026 Вт
2 хв
На місці влучання працюють всі екстрені служби міста
aimg Валерій Ульяненко
У Харкові дрон влетів прямо в квартиру в багатоповерхівці, зайнялась пожежа Фото: окупанти вдарили дроном-камікадзе по Харкову (Getty Images)
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У вівторок, 14 липня, російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по багатоповерхівці у Харкові. Безпілотник влетів у квартиру на третьому поверсі, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОДА Олега Синєгубова і допис мера Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог вдарив дроном по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. Безпілотник влучив у вікно, внаслідок чого сталося загоряння", - розповів Синєгубов.

Зазначається, що наразі інформація щодо постраждалих внаслідок атаки не надходила. На місці влучання працюються всі екстрені служби.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждала людина. Наразі вона отримую всю необхідну медичну допомогу.

У Харкові дрон влетів прямо в квартиру в багатоповерхівці, зайнялась пожежаФото: наслідки ворожого удару по Харкову (telegram.me/synegubov)

Нагадаємо, у ніч на 12 липня російські війська атакували Харків і Дніпро ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів у двох містах пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі, також є постраждалі.

Раныше, вранці 11 липня, окупанти завдали удару дронами по Харкову. Один із безпілотників влучив у цивільне підприємство, через що постраждали люди.

Також 8 липня російська армія здійснила масовану атаку на Харків. Ракета поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок у Немишлянському районі. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще десятки мешканців, зокрема діти, отримали поранення.

Того ж дня ударний безпілотник влучив в автозаправну станцію у Київському районі міста, що спричинило пожежу.

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Російська Федерація Харків Війна в Україні Дрони
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