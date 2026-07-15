РФ з обіду безперервно атакує Харків дронами та КАБом: спалахнула пожежа, є поранені
Російські війська вдень 15 липня здійснили серію ударів по Харкову. Спочатку місто атакували ударні безпілотники, а згодом окупанти завдали удару авіабомбою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Перший удар зафіксували о 13:35. За словами Терехова, ворожий дрон влучив у Київському районі міста.
Вже о 13:47 мер повідомив, що ще одне влучання сталося поблизу житлового будинку. Попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Згодом стало відомо, що безпілотник влучив у квартиру багатоповерхового будинку в Київському районі.
Менш ніж за пів години, о 14:39, Терехов повідомив про ще одне влучання у багатоквартирний будинок.
О 14:48 мер повідомив, що на місці одного з ударів спалахнула пожежа.
Згодом атака продовжилася. О 15:18 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Київському району Харкова.
Вже о 15:26 Терехов повідомив, що внаслідок удару КАБом є постраждалі.
Станом на 15:42 кількість постраждалих склада дев'ять людей.
Нагадаємо, російські війська майже щодня завдають ударів по Харкову.
Так, 14 липня дрон-камікадзе влучив у квартиру на третьому поверсі багатоповерхового будинку у Шевченківському районі міста.
Внаслідок атаки виникла пожежа, а згодом влада повідомила про одного постраждалого.