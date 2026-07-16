Россияне атаковали в Харькове парк: поврежден кинотеатр, парковку и теннисные корты
Россияне в ночь на 16 июля совершили массированную атаку на Харьков. В результате обстрела дронами в городе повреждены здания и не только в нескольких районах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Главное:
- враг запустил много дронов;
- повреждения есть в Немышляньском и Шевченковском районах;
- оккупанты ударили по территории парка.
Чем и когда атаковали россияне
По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:52 они фиксировали, что в Харьков летят целые группы российских беспилотников.
Сразу после этого в городе прозвучала серия взрывов. Согласно местным пабликам, взрывы были слышны примерно в течение пяти минут подряд.
Первые последствия обстрела
Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях написал, что попадания "Шахедов", предварительно, произошли в Киевском, Шевченковском и Немышляньском районах.
Однако по состоянию на 01:50 детали последствий известны лишь в двух районах - Шевченковском и Немышляньском . Детальнее – ниже.
Шевченковский район
По словам Терехова, в Шевченковском районе попадание зафиксировано на территории одного из парков. В результате удара РФ повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.
"Еще одно попадание произошло на территории гаражного кооператива", - добавил он.
Немышлянский район
В этом районе враг, предварительно, произошло попадание в здание. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Обстрелы Харькова
Напомним, что вчера после обеда, 15 июля, россияне на протяжении нескольких часов атаковали Харьков дронами и авиабомбой. В результате вражеского обстрела возникли пожары и были повреждены многоэтажки.
Также мы писали, что 14 июля враг тоже ударил по Харькову. В тот день российский дрон попал прямо в квартиру многоэтажки, из-за чего произошло возгорание.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 12 июля под вражеский удар дронов попал не только Харьков, но и Днепр. В обеих городах были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры и были пожары.