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Россияне атаковали в Харькове парк: поврежден кинотеатр, парковку и теннисные корты

02:00 16.07.2026 Чт
2 мин
Что известно о ночной атаке РФ на Харьков?
aimg Эдуард Ткач
Россияне атаковали в Харькове парк: поврежден кинотеатр, парковку и теннисные корты Фото: все соответствующие службы сейчас работают на месте происшествия (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Россияне в ночь на 16 июля совершили массированную атаку на Харьков. В результате обстрела дронами в городе повреждены здания и не только в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Главное:

  • враг запустил много дронов;
  • повреждения есть в Немышляньском и Шевченковском районах;
  • оккупанты ударили по территории парка.

Чем и когда атаковали россияне

По данным Воздушных сил ВСУ, примерно в 00:52 они фиксировали, что в Харьков летят целые группы российских беспилотников.

Сразу после этого в городе прозвучала серия взрывов. Согласно местным пабликам, взрывы были слышны примерно в течение пяти минут подряд.

Первые последствия обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях написал, что попадания "Шахедов", предварительно, произошли в Киевском, Шевченковском и Немышляньском районах.

Однако по состоянию на 01:50 детали последствий известны лишь в двух районах - Шевченковском и Немышляньском . Детальнее – ниже.

Шевченковский район

По словам Терехова, в Шевченковском районе попадание зафиксировано на территории одного из парков. В результате удара РФ повреждены здание кинотеатра, парковка и теннисные корты.

"Еще одно попадание произошло на территории гаражного кооператива", - добавил он.

Немышлянский район

В этом районе враг, предварительно, произошло попадание в здание. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Обстрелы Харькова

Напомним, что вчера после обеда, 15 июля, россияне на протяжении нескольких часов атаковали Харьков дронами и авиабомбой. В результате вражеского обстрела возникли пожары и были повреждены многоэтажки.

Также мы писали, что 14 июля враг тоже ударил по Харькову. В тот день российский дрон попал прямо в квартиру многоэтажки, из-за чего произошло возгорание.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 12 июля под вражеский удар дронов попал не только Харьков, но и Днепр. В обеих городах были зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры и были пожары.

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