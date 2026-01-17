UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни атакували дронами Запоріжжя: у місті спалахнула пожежа

Фото: росіяни атакували дронами Запоріжжя (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вранці суботи, 17 січня, атакували Запоріжжя ударними дронами. У місті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пожежа, яку можуть бачити мешканці Запоріжжя - наслідки  ворожої атаки на місто", - повідомив Федоров.

Він зазначив, що повітряна тривога наразі триває по усій області.

Глава ОВА закликає жителів залишатися у безпечних місцях до відбою.

Фото: росіяни атакували дронами Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріл України 17 січня

Нагадаємо, у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зранку росіяни атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа, окупанти влучили в об'єкт інфраструктури.

Вночі у Харкові прогримів вибух невідомого походження у багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.

Також вибухи лунали у Києві. Столиця перебувала під атакою російських дронів.

Окрім того, російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

А у Бучанському районі Київської області через російську атаку 56 тисяч будинків залишилися без електроенергії.

