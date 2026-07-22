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Летіли ракети та дрони, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:05 22.07.2026 Ср
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли ракети та дрони, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 207 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 22 липня Росія атакувала Україну 4 ракетами та 216 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • 1 балістичною ракетою "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;
  • 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над ТОТ АР Крим;
  • 216 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 204 ворожі дрони на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 1 балістичної ракети "Іскандер-М" та 12 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі - ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Обстріл Київщини 22 липня

Нагадаємо, вночі 22 липня російські загарбники атакували дронами Київську область.

У Бучанському районі постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед них - троє дітей. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

Загалом внаслідок атаки ворога пошкоджено пʼять приватних будинків.

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