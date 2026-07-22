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Росія атакувала Київщину, серед постраждалих діти

08:55 22.07.2026 Ср
2 хв
Під удар ворога потрапив Бучанський район
aimg Юлія Капітонова
Росія атакувала Київщину, серед постраждалих діти Фото: Росія знову тероризує Київську область (npu.gov.ua)
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Уночі 22 липня російські загарбники здійснили повітряний напад на Київську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національної поліції України та допис в.о. голови Київської ОВА Руслана Олійника.

"Ще одна важка ніч для Київщини. Ворог знову атакував нашу область ударними дронами". - підтвердив Олійник.

За його словами, в Бучанському районі постраждали п'ятеро мирних мешканців, серед них - троє дітей.

Глава ОВА уточнив, що всі цивільні отримали гостру реакцію на стрес.

"Медики надали необхідну допомогу на місці, госпіталізації не знадобилося", - додав Олійник.

Як повідомили в НПУ, загалом у Бучанському районі внаслідок атаки ворога пошкоджено пʼять приватних будинків.

"Постраждали чоловік, жінка та троє дітей. У потерпілого різана рана руки, дружина та діти зазнали гострої реакції на стрес", - уточнили поліцейські.

Наразі на місцях ворожих ударів працюють правоохоронці та рятувальники.

"Поліція закликає: у разі оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно пройти до найближчого укриття", - звернулися в НПУ до цивільних.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Запоріжжя у вогні через атаку КАБами: є загиблі та травмовані.

Також ми писали, що 21 липня Росія вдарила по центру Одеси, постраждали двоє цивільних.

Окрім того, відомо, що в Сумах росіяни вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі в "Епіцентрі".

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