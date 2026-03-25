Росіяни атакували дронами Харків: є "прильоти" та постраждалі

12:10 25.03.2026 Ср
2 хв
Під ударом опинилися два райони
aimg Тетяна Степанова
Росіяни атакували дронами Харків: є "прильоти" та постраждалі Ілюстративне фото: росіяни атакували дронами Харків (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські війська вдень 25 березня атакували Харків ударними дронами. Є влучання у двох районах міста та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Росіяни вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Так, у Холодногірському районі удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі.

У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

Станом на зараз у Харкові відомо про шістьох поранених.

Вибуховий поранень зазнали жінки 66, 70, 84 років та 71-річний чоловік. Одна з жінок перебуває у важкому стані.

Гостра реакція на стрес у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини.

Усім надається необхідна кваліфікована допомога медиків.

Обстріли України

Наадаємо, у ніч на 25 березня Росія атакувала Україну 147 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Зокрема, російські війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.

У результаті без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Також внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні Одещини пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.

Окрім того, російські окупанти з 23 березня до вечора 24 березня атакували Україну безпілотниками. Також минулої ночі ворог використовував для удару по Україні ракети.

За інформацією Повітряних сил, з вечора 23 березня окупанти запустили по Україні майже 1000 ударних безпілотників.

Під час денної атаки ворог вдарив по мирних містах у західній частині України. У Львові були "прильоти" по житлових будинках. При цьому в Івано-Франківську росіяни обстріляли центр, пошкоджено два пологові будинки.

Ціни можуть зростати швидше: в НБУ попередили про зміну інфляційної траєкторії
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою