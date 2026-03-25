Росіяни атакували дронами Харків: є "прильоти" та постраждалі

Російські війська вдень 25 березня атакували Харків ударними дронами. Є влучання у двох районах міста та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Росіяни вдарили по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова.

Так, у Холодногірському районі удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. Вибито вікна у квартирах. Є постраждалі.

У Новобаварському районі зафіксовано влучання на території приватного сектору. Пошкоджено газову мережу, сталася пожежа даху будинку. Вибиті вікна у кількох приватних та багатоквартирних будинках. Також є постраждалі.

Станом на зараз у Харкові відомо про шістьох поранених.

Вибуховий поранень зазнали жінки 66, 70, 84 років та 71-річний чоловік. Одна з жінок перебуває у важкому стані.

Гостра реакція на стрес у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини.

Усім надається необхідна кваліфікована допомога медиків.