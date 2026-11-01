Росіяни атакували дронами громади поблизу Львова, пошкоджені будинки
Російські дрони атакували Львівську громаду вранці 1 листопада. Унаслідок удару пошкоджено житлові будинки, автомобілі та складське приміщення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram міського голови Львова Андрія Садового.
За словами Садового, у кооперативі "Агрохімік" пошкоджено п'ять житлових будинків та автомобіль.
У Рясному-Руському російський дрон упав на недобудований будинок. Ще в одному населеному пункті, Підрясному, уламки ворожого безпілотника пошкодили два вантажні автомобілі, легковий автомобіль і порожню складську будівлю.
За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Пожеж на місцях також не зафіксували.
Наразі на місцях працюють відповідні служби.
Попередні атаки РФ у Львівській області
Російські дрони регулярно долітають до західних областей України, зокрема Львова та населених пунктів поблизу міста.
Так, 13 жовтня російський реактивний дрон атакував Львів. У місті пролунали вибухи, а уламки підбитого безпілотника впали в Малехові та пошкодили приватні будинки.
16 жовтня реактивні дрони знову атакували Львівську область. Сили протиповітряної оборони збили три ворожі безпілотники. Через падіння уламків у Дублянах постраждав чоловік, а в Мурованому вибило вікна в житлових будинках.
18 жовтня російська атака пошкодила логістичний комплекс у Малехові поблизу Львова. Після збиття безпілотника уламки пробили дах промислової будівлі, а на території складів спалахнула пожежа.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому російські реактивні "Шахеди" можуть долітати до західних областей України.
За його словами, дальність польоту залежить від конструкції дрона, запасу пального, маси бойової частини та встановленого обладнання. Зокрема, зменшення бойового навантаження дає змогу збільшити запас пального й долати більші відстані.