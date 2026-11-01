Россияне атаковали дронами громады вблизи Львова, повреждены дома

Российские дроны атаковали Львовскую общину утром 1 ноября. В результате удара повреждены жилые дома, автомобили и складское помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram городского головы Львова Андрея Садового.

По словам Садового, в кооперативе "Агрохимик" повреждены пять жилых домов и автомобиль.

В Рясном-Русском русский дрон упал на недостроенный дом. Еще в одном населенном пункте, Подрясном, обломки вражеского беспилотника повредили два грузовых автомобиля, легковой автомобиль и пустое складское здание.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Пожар на местах тоже не зафиксировали.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы.

Предыдущие атаки РФ во Львовской области

Российские дроны регулярно долетают до западных областей Украины, в частности, Львова и населенных пунктов вблизи города.

Так, 13 октябряроссийский реактивный дрон атаковал Львов. В городе раздались взрывы, а обломки подбитого беспилотника упали в Малехове и повредили частные дома.

16 октября реактивные дроны снова атаковали Львовскую область. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских беспилотника. Из-за падения обломков в Дублянах пострадал мужчина, а в Мурованом выбило окна в жилых домах.

18 октября российская атака повредила логистический комплекс в Малехове вблизи Львова. После сбития беспилотника обломки пробили крышу промышленного здания, а на территории складов вспыхнул пожар.