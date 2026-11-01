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Россияне атаковали дронами громады вблизи Львова, повреждены дома

11:48 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали дронами громады вблизи Львова, повреждены дома Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (Getty Images)
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Российские дроны атаковали Львовскую общину утром 1 ноября. В результате удара повреждены жилые дома, автомобили и складское помещение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram городского головы Львова Андрея Садового.

По словам Садового, в кооперативе "Агрохимик" повреждены пять жилых домов и автомобиль.

В Рясном-Русском русский дрон упал на недостроенный дом. Еще в одном населенном пункте, Подрясном, обломки вражеского беспилотника повредили два грузовых автомобиля, легковой автомобиль и пустое складское здание.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Пожар на местах тоже не зафиксировали.

В настоящее время на местах работают соответствующие службы.

Предыдущие атаки РФ во Львовской области

Российские дроны регулярно долетают до западных областей Украины, в частности, Львова и населенных пунктов вблизи города.

Так, 13 октябряроссийский реактивный дрон атаковал Львов. В городе раздались взрывы, а обломки подбитого беспилотника упали в Малехове и повредили частные дома.

16 октября реактивные дроны снова атаковали Львовскую область. Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских беспилотника. Из-за падения обломков в Дублянах пострадал мужчина, а в Мурованом выбило окна в жилых домах.

18 октября российская атака повредила логистический комплекс в Малехове вблизи Львова. После сбития беспилотника обломки пробили крышу промышленного здания, а на территории складов вспыхнул пожар.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему российские реактивные "Шахеды" могут долетать до западных областей Украины.

По его словам, дальность полета зависит от конструкции дрона, запаса горючего, массы боевой части и установленного оборудования. В частности, уменьшение боевой нагрузки позволяет увеличить запас горючего и преодолевать большие расстояния.

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