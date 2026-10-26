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Як реактивні "Шахеди" долітають до західних областей: пояснення Повітряних сил

13:18 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Як реактивні "Шахеди" долітають до західних областей: пояснення Повітряних сил Фото: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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Російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За словами Ігната, за своїми тактико-технічними характеристиками реактивні безпілотники вже наближаються до крилатих ракет. Останні, зокрема, здатні долітати до Львова, тому сама можливість появи реактивних дронів у західних областях не є несподіваною з технічного погляду.

Дальність польоту залежить від конструкції конкретного апарата, кількості пального та маси бойової частини. Якщо її зменшити або повністю прибрати, дрон може нести більше пального й долати більшу відстань.

Водночас безпілотник має й інше обладнання. За словами представника Повітряних сил, до корисного навантаження "Шахедів" належать розвідувальна апаратура, засоби протидії радіоелектронній боротьбі (РЕБ), оптичне обладнання та бойова частина. Окремо на загальну масу впливають двигун і запас пального.

Тому конфігурація апарата залежить від завдання, яке він має виконати. Якщо Росія зменшує бойове навантаження, безпілотник може отримати більший запас пального та летіти далі.

"У такий спосіб вони теж тестують і випробовують ці реактивні дрони на дальність. Раніше ж таких випадків не було", - зауважив Ігнат.

Нагадаємо, 18 жовтня російська атака пошкодила логістичний комплекс у Малехові поблизу Львова. Після збиття російського безпілотника уламки пробили дах промислової будівлі, а на території складів спалахнула пожежа.

Також реактивні дрони атакували Львівську область 16 жовтня. Тоді сили ППО збили три ворожі дрони. Через падіння уламків у Дублянах постраждав чоловік, а в Мурованому вибило вікна в житлових будинках.

Крім того, 13 жовтня російський реактивний дрон атакував Львів. У місті пролунали вибухи, уламки підбитого безпілотника впали в Малехові, пошкодивши приватні будинки.

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