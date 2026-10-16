ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги

09:24 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
У Львові пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Львові чули вибух (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У Львові під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух. До цього повідомляли про наближення реактивного дрона до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та Максима Козицького, начальника Львівської ОВА.

"На Львів", - попереджали про наближення реактивного дрона Повітряні Сили.

Козицький писав, що мешканцям Львова та населених пунктів поруч радять перебувати в укритті

"Висока загроза", - писав він.

Після цього у місцевих групах жителі повідомляли, що чули сильний вибух.

Оновлено. "Під час попередньої повітряної тривоги наша ППО підбила на підльоті до Львова ворожий бойовий безпілотник. Зараз знову триває тривога. Не ігноруйте. Безпілотник рухається за схожою траєкторією. Наразі біля Буська", - додав Козицький о 09:34.

Оновлено о 10:35

Ворог ще двічі атакував Львів за останню годину. Є постраждалий.

"У період з 09:07 по 09:59 наша ППО збила над Львівщиною три ворожі бойові безпілотники. Через падіння уламків підбитого ворожого безпілотника у Дублянах постраждав чоловік. Зафіксували вибиті вікна у житлових будинках в Мурованому", - йдеться у повідомленні Козицького.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час ударів по Чорткову Тернопільської області було повністю знищено іноземне підприємство, що пропрацювало понад 10 років.

Ворог ще з вчорашнього ранку не припиняє атаки по заходу України - під ударами опинилась Тернопільщина, Волинь, Рівненщина та інші міста регіону.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Львів Вибух
Новини
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів