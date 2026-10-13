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Львів атакував реактивний дрон, у місті пролунали вибухи

15:38 13.10.2026 Вт
1 хв
aimg Іван Носальський
Львів атакував реактивний дрон, у місті пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Львові пролунали вибухи (Getty Images)
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Російські окупанти сьогодні, 13 жовтня, запустили по Львову реактивний безпілотник. Там пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram та голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Повітряні сили о 15:24 попередили, що над містом зафіксували реактивний безпілотник.

При цьому Козицький попередив, що на Львівщині працює протиповітряна оборона. Також він закликав цивільних не знімати роботу ППО.

Місцеві мешканці на фоні атаки почули вибухи. Наразі невідомо, чи вдалося українським захисникам збити безпілотник.

Оновлено 15:48

Козицький уточнив, що під час повітряної тривоги у селі Малехів впав підбитий ворожий безпілотник. Пошкоджено приватні будинки.

Також вже відомо про одного постраждалого через атаку росіян.

Другий удар за день

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, вранці російські окупанти вже намагалися атакувати Львів.

Рано-вранці місцеві жителі почули вибухи. На цьому фоні мер Андрій Садовий закликав людей пройти до укриття.

Пізніше стало відомо, що реактивні безпілотники впали на Львівщині. Внаслідок атаки там згорів приватний будинок.

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