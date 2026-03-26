Росіяни атакували 4 енергообʼєкти ДТЕК на Одещині: яка ситуація зі світлом

12:25 26.03.2026 Чт
2 хв
Тисячі людей залишились без світла
aimg Ірина Глухова
Росіяни атакували 4 енергообʼєкти ДТЕК на Одещині: яка ситуація зі світлом Фото ілюстративне: окупанти атакували 4 енергообʼєкти ДТЕК на Одещині (Getty Images)

Сьогодні вночі, 26 березня, під атакою російських безпілотників опинилися одразу чотири енергетичних обʼєкти ДТЕК. Є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Читайте також: Росія вдарила по енергетиці та портах Одещини: частина населених пунктів без світла

"Одещина: вночі ворог атакував 4 енергетичних обʼєкти ДТЕК", - йдеться у повідомленні компанії.

Внаслідок ударів зафіксовано значні руйнування, через що ремонти потребуватимуть часу.

За інформацією енергетиків, на ранок вже вдалося перезаживити 31,5 тисяч родин Одеської області. Однак без світла залишаються ще 33,4 тисячі сімей.

"Працюємо на місці та робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - додали у ДТЕК.

Обстріли енергетики Одеської області

Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційна армія РФ завдала масованого дронового удару по півдню Одеської області, внаслідок чого було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Також постраждав один із портів на Дунаї.

Протягом зими Росія неоднократно намагалася залишити Одещину без світла і тепла, завдаючи ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури області.

Так, 17 лютого ворог атакував теплоелектростанцію ДТЕК в Одесі внаслідок чого було значно пошкоджено обладнання.

Перед тим 12 лютого, російські війська також атакували теплоелектростанцію ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання.

У компанії повідомили, що це вже одинадцята масована атака на їхні ТЕС з жовтня 2025 року.

Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
