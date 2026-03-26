ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россияне атаковали 4 энергообъекта ДТЭК в Одесской области: какая ситуация со светом

12:25 26.03.2026 Чт
2 мин
Тысячи людей остались без света
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: оккупанты атаковали 4 энергообъекта ДТЭК в Одесской области (Getty Images)

Сегодня ночью, 26 марта, под атакой российских беспилотников оказались сразу четыре энергетических объекта ДТЭК. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Одесская область: ночью враг атаковал 4 энергетических объекта ДТЭК", - говорится в сообщении компании.

В результате ударов зафиксированы значительные разрушения, из-за чего ремонты потребуют времени.

По информации энергетиков, на утро уже удалось перезаживить 31,5 тысяч семей Одесской области. Однако без света остаются еще 33,4 тысячи семей.

"Работаем на месте и делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - добавили в ДТЭК.

Обстрелы энергетики Одесской области

Напомним, сегодня ночью оккупационная армия РФ нанесла массированный дроновой удар по югу Одесской области, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура. Также пострадал один из портов на Дунае.

В течение зимы Россия неоднократно пыталась оставить Одесскую область без света и тепла, нанося удары по объектам энергетической инфраструктуры области.

Так, 17 февраля враг атаковал теплоэлектростанцию ДТЭК в Одессе в результате чего было значительно повреждено оборудование.

Перед тем 12 февраля, российские войска также атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование.

В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
ДТЭК Одесса Отключение света Блэкаут
Новости
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
Аналитика
Университетам надо планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти, – интервью с МОН
Катерина Гончарова корреспондент РБК-Украина