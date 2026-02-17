ua en ru
Вт, 17 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Росіяни атакували ТЕС в Одесі: руйнування надзвичайно серйозні

Україна, Вівторок 17 лютого 2026 09:40
UA EN RU
Росіяни атакували ТЕС в Одесі: руйнування надзвичайно серйозні Ілюстративне фото: росіяни атакували ТЕС в Одесі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вночі російські війська завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок чого серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Читайте також: Одеса, Бурштин та Дніпро під ударом: головне про нічну атаку РФ

Енергетики зазначають, що масштаби руйнувань значні, а відновлення потребуватиме тривалого часу. Наразі фахівці працюють на місці - розбирають завали та оцінюють ступінь пошкоджень.

За інформацією компанії, удар був спрямований саме по об’єктах енергетики Одеси. Унаслідок атаки частина обладнання ТЕС зазнала серйозних руйнувань, що вплинуло на стабільність енергопостачання.

Пріоритет - критична інфраструктура

Енергетики наголошують, що першочерговим завданням є відновлення подачі електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше мінімізувати наслідки атаки.

Обстріли ДТЕК

У четвер, 12 лютого, російські війська знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. У компанії повідомили, що це вже одинадцята масована атака на їхні ТЕС з жовтня 2025 року.

Раніше, 3 лютого, російські сили також завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання. Тоді йшлося про дев’яту масовану атаку на об’єкти теплової генерації компанії з жовтня 2025 року. Енергетики наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує бити по об’єктах теплової генерації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Одеса Війна в Україні ТЕС
Новини
Одеса, Бурштин та Дніпро під ударом: головне про нічну атаку РФ (фото, відео)
Одеса, Бурштин та Дніпро під ударом: головне про нічну атаку РФ (фото, відео)
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"