Росіяни активізували будівництво укріплень по всьому Криму, - АТЕШ

Ситуація у Криму

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Джанкою. В українській розвідці розповіли, що внаслідок цього ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та іншу важливу техніку.

До того ж 21 квітня ранок у Севастополі розпочався з вибухів. Окупаційна адміністрація повідомила про відбиття атаки на корабель Росії, втім, в мережі заявили про "приліт".

"Кримский ветер" розповів про ймовірний удар по кораблю "Коммуна", а ВМС пізніше підтвердили цю інформацію.

Також видання The Guardian писало, що Головне управління розвідки Міноборони України готує удар по Кримському мосту вже в першій половині поточного року.

Представник розвідки Андрій Юсов прокоментував цю інформацію, зазначивши, що вона не нова, а сам міст є законною ціллю для українських військових.

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