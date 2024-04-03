Юсов відреагував на інформацію про плани ГУР щодо знищення Керченського мосту

Інформація The Guardian про те, що Головне управління розвідки Міноборони України планує знищити Керченський міст у першій половині 2024 року, не нова. Адже це військова ціль, яка підлягає "знешкодженню".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи не шкодять планам ГУР подібні статті, Юсов зазначив, що "у The Guardian, безумовно, є свої джерела, і на Заході останнім часом виходить багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела".

Водночас представник ГУР вважає "не завжди доречною справою" коментувати анонімну інформацію.

"Якщо говорити про публічну комунікацію, то можу запевнити, що інформація озвучується та і тоді, коли це потрібно. Що стосується цієї споруди - мосту, то були вже неодноразові комунікації й заяви з цього приводу від українських представників сектору безпеки й оборони. Очільник СБУ коментував цю ситуацію. І, зрештою, ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують нагору, передають в Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті", - зазначив Юсов.

Він додав, що налякати окупантів цією інформацією навряд чи вдасться.

"Але те, що всі військові цілі, а даний незаконний об’єкт - це військова ціль, підлягають знешкодженню - це не нова інформація. Тут нічого нового немає", - наголосив представник ГУР.

Що передувало

У британського видання The Guardian вийшла стаття, у якій йдеться про те, що Головне управління розвідки Міноборони України готує третій удар по Керченському мосту, що сполучає територію Росії з окупованим Кримом.

Високопоставлені представники ГУР заявили виданню, що руйнація мосту "неминуча".

Крім того, ГУР вважає, що найближчим часом зможе вивести з ладу міст.

"Ми зробимо це в першій половині 2024 року", - заявив The Guardian один із чиновників, додавши, що у голови розвідки Кирила Буданова вже є "більша частина коштів для досягнення цієї мети".

За його словами, Буданов дотримується плану, схваленого президентом України Володимиром Зеленським, щодо "мінімізації" військово-морської присутності Росії у Чорному морі.