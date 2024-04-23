Россияне активизировали строительство укреплений по всему Крыму, - АТЕШ

Ситуация в Крыму

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированному Джанкой. В украинской разведке рассказали, что в результате враг потерял пусковые установки к ЗРК С-400, радиолокационные станции и другую важную технику.

К тому же 21 апреля утро в Севастополе началось со взрывов. Оккупационная администрация сообщила об отражении атаки на корабль России, впрочем, в сети заявили о "прилете".

"Крымский ветер" рассказал о вероятном ударе по кораблю "Коммуна", а ВМС позже подтвердили эту информацию.

Также издание The Guardian писало, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит удар по Крымскому мосту уже в первой половине текущего года.

Представитель разведки Андрей Юсов прокомментировал эту информацию, отметив, что она не новая, а сам мост является законной целью для украинских военных.

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