У ВМС відреагували на ранкові вибухи у Севастополі

Схожі інциденти, як сьогодні у Севастополі, будуть повторюватися і надалі на обʼєктах військової інфраструктури росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військо-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук наголосив, що подібні "інциденти" і надалі траплятимуться на обʼєктах військової інфраструктури ворога у тимчасово окупованому Криму.

"Можу зазначити, що окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту - це в них така тактика", - зазначив речник.

Вибухи у Севастополі

Ранок у Севастополі почався з вибухів. Призначений росіянами гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття атаки на корабель РФ. За його словами, через падіння уламків сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

У мережі пишуть, що у Севастополі був "приліт". Telegram-канал "Кримський вітер" повідомлє, що, ймовірно, у Севастополі міг бути пошкоджений корабель "Комуна".

"Комуна" - це допоміжне судно, рятувальник підводних човнів. Це найстаріший корабель на озброєнні ВМФ РФ, був спущений на воду у 1913 році.

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