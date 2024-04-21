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Українські військові "дістали" черговий корабель Росії в Криму, - ВМС

Крим, Неділя 21 квітня 2024 16:49
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Українські військові "дістали" черговий корабель Росії в Криму, - ВМС Фото: ЗСУ ударили по російському кораблю "Коммуна" (profile.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю "Коммуна" в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС України Дмитра Плетенчука.

"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - розповів Плетенчук на сторінці у Facebook.

Що відомо про корабель "Коммуна"

Пароплав "Коммуна" - найстаріший корабель російського флоту. Він був спущений на воду ще під час Першої світової війни - у 1913 році, а в 1915 році корабель став частиною Балтійського флоту.

На сьогодні він перебував у складі Чорноморського флоту РФ та базувався в окупованому Севастополі. "Коммуна" призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке може виконувати подібні задачі.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, вранці 21 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. У мережі після цього з'явилося відео, на якому чоловік показав дим, який підіймався з бухти, та розповів про приліт ракети в корабель.

Окупанти підтвердили ракетну атаку на один з кораблів, але стверджували, що ракету збили. Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" зазначав, що, ймовірно, міг бути пошкоджений корабель "Коммуна".

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