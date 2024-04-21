Українські військові "дістали" черговий корабель Росії в Криму, - ВМС
Українські військові ударили сьогодні, 21 квітня, по російському кораблю "Коммуна" в окупованому Севастополі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ВМС України Дмитра Плетенчука.
"Сьогодні в Криму українські ВМС дістали черговий корабель зі складу ЧФ РФ "Коммуна". Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен.Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - розповів Плетенчук на сторінці у Facebook.
Що відомо про корабель "Коммуна"
Пароплав "Коммуна" - найстаріший корабель російського флоту. Він був спущений на воду ще під час Першої світової війни - у 1913 році, а в 1915 році корабель став частиною Балтійського флоту.
На сьогодні він перебував у складі Чорноморського флоту РФ та базувався в окупованому Севастополі. "Коммуна" призначений для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке може виконувати подібні задачі.
Вибухи в Криму
Нагадаємо, вранці 21 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. У мережі після цього з'явилося відео, на якому чоловік показав дим, який підіймався з бухти, та розповів про приліт ракети в корабель.
Окупанти підтвердили ракетну атаку на один з кораблів, але стверджували, що ракету збили. Водночас Telegram-канал "Кримський вітер" зазначав, що, ймовірно, міг бути пошкоджений корабель "Коммуна".
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