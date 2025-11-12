У росіян черговий дедлайн з окупації Покровська: яка ситуація в місті

Епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровська агломерація, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків.

Протягом кількох місяців російські війська здійснювали інфільтрацію невеликими групами, виявляючи слабкі місця в обороні міста. Спочатку вони проникали з півдня - з боку Звірового та Троянди, потім - із заходу, з району Котлиного в бік промзони на північному заході.

Нещодавно зафіксовані проникнення й із південного сходу. За оцінками військових, наразі у місті може перебувати від 300 до 500 солдатів противника.

За даними кількох джерел та OSINT-оглядачів, контроль над Покровськом розподіляється так: південна та південно-західна частини під контролем окупантів, центральна зона довкола залізниці - сіра, північна - під контролем українських сил.

Окрім боїв у місті та тиску на Мирноград зі сходу, противник наступає з півночі - з районів Красного Лимана та Родинського.

Мета ворога - з’єднати підрозділи 2-ї загальновійськової армії, що наступають із заходу, з угрупованням 51-ї армії з Красного Лимана в районі Гришиного, створивши оточення агломерації.

Варто зазначити, що українські війська поки що зривають ці плани, стримуючи наступ і проводячи контрдїї, зокрема у Родинському, що допомагає забезпеченню оборонців Мирнограда.

Ситуація залишається надзвичайно напруженою. За оцінками джерел РБК-Україна, Москва планує захопити Покровськ до 15 грудня - це їхній черговий новий "дедлайн".

Однак думки щодо реалістичності цих планів розходяться. Один з офіцерів зазначає, що нестача особового складу та проблеми зі зв’язком у Мирнограді можуть спричинити втрату міста ще до грудня.

Водночас, за іншими оцінками, українські сили мають шанси утримати агломерацію до кінця року, якщо не виникнуть непередбачені обставини, такі як зняття батальйонів із позицій або суттєве підсилення ворога.

"Ситуація там дуже складна, але на неї реагують. Президент (російський диктатор Володимир Путіна, - ред.) дав на Ставці команду "погасити" ситуацію в Покровську до 10 листопада, в Куп'янську – до 15-го. Вказівка – провести дії, щоб не було передумов для подальшого просування росіян там та оточення наших військ", – розповів на умовах анонімності ще один інформований співрозмовник у Силах оборони.

Він зазначив, що саме туди нині росіяни "стягнули ледь не всіх". І головком особисто опікується ситуацією там.

"Тож, зараз питання про вихід звідти не стоїть. У Куп'янську ситуація виглядає небезпечніше, ніж у Покровську, бо саме до Покровська зараз прикута вся увага", - наголосив анонімний співрозмовник.