В течение нескольких месяцев российские войска осуществляли инфильтрацию небольшими группами, выявляя слабые места в обороне города. Сначала они проникали с юга - со стороны Звёздного и Розы, затем - с запада, из района Котлиного в сторону промзоны на северо-западе.

Недавно зафиксированы проникновения и с юго-востока. По оценкам военных, сейчас в городе может находиться от 300 до 500 солдат противника.

По данным нескольких источников и OSINT-обозревателей, контроль над Покровском распределяется так: южная и юго-западная части под контролем оккупантов, центральная зона вокруг железной дороги - серая, северная - под контролем украинских сил.

Кроме боев в городе и давления на Мирноград с востока, противник наступает с севера - из районов Красного Лимана и Родинского.

Цель врага - соединить подразделения 2-й общевойсковой армии, наступающие с запада, с группировкой 51-й армии из Красного Лимана в районе Гришино, создав окружение агломерации.

Стоит отметить, что украинские войска пока срывают эти планы, сдерживая наступление и проводя контрдарьи, в частности в Родинском, что помогает обеспечению защитников Мирнограда.

Ситуация остается чрезвычайно напряженной. По оценкам источников РБК-Украина, Москва планирует захватить Покровск до 15 декабря - это их очередной новый "дедлайн".

Однако мнения относительно реалистичности этих планов расходятся. Один из офицеров отмечает, что нехватка личного состава и проблемы со связью в Мирнограде могут привести к потере города еще до декабря.

В то же время, по другим оценкам, украинские силы имеют шансы удержать агломерацию до конца года, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, такие как снятие батальонов с позиций или существенное усиление врага.

"Ситуация там очень сложная, но на нее реагируют. Президент (российский диктатор Владимир Путина, - ред.) дал на Ставке команду "погасить" ситуацию в Покровске до 10 ноября, в Купянске - до 15-го. Указание - провести действия, чтобы не было предпосылок для дальнейшего продвижения россиян там и окружения наших войск", - рассказал на условиях анонимности еще один информированный собеседник в Силах обороны.

Он отметил, что именно туда сейчас россияне "стянули чуть ли не всех". И главком лично занимается ситуацией там.

"Поэтому, сейчас вопрос о выходе оттуда не стоит. В Купянске ситуация выглядит опаснее, чем в Покровске, потому что именно к Покровску сейчас приковано все внимание", - подчеркнул анонимный собеседник.