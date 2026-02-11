Росія зробила КАБи більш небезпечними: що вигадав ворог

Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ та можуть летіти до 200 кілометрів.

Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Російські КАБи, як і раніше, є нашою проблемою. Занадто багато бомб у них і занадто великі руйнування вони несуть. Звичайно, противник це розуміє та постійно їх вдосконалює", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, нові версії КАБ УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів, а без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 км.

"Підкреслю, що нічого технологічно нового тут немає. Але ось вивчити їхню нову систему захисту від РЕБ, яку вони рекламують, хотілося б", - підкреслив радник міністра оборони України.