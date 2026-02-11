ua en ru
Росія зробила КАБи більш небезпечними: що вигадав ворог

Середа 11 лютого 2026 15:15
UA EN RU
Росія зробила КАБи більш небезпечними: що вигадав ворог Фото: Росія зробила КАБи більш небезпечними (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Росіяни створили нову модифікацію керованих авіаційних бомб, які нібито не бояться засобів РЕБ та можуть летіти до 200 кілометрів.

Про це заявив радник голови Міноборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як РФ вдосконалює арсенал терору проти України

"Російські КАБи, як і раніше, є нашою проблемою. Занадто багато бомб у них і занадто великі руйнування вони несуть. Звичайно, противник це розуміє та постійно їх вдосконалює", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, нові версії КАБ УМПБ-5 створені на основі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном здатна летіти до 200 кілометрів, а без двигуна керована бомба може планувати на відстань до 150 км.

"Підкреслю, що нічого технологічно нового тут немає. Але ось вивчити їхню нову систему захисту від РЕБ, яку вони рекламують, хотілося б", - підкреслив радник міністра оборони України.

Росія зробила КАБи більш небезпечними: що вигадав ворог

Росія модернізує КАБи

Нагадаємо, що 24 жовтня окупанти вперше застосували модифіковані реактивні керовані авіабомби типу УМПБ-5 на території Одеської області. Більшість бомб вдалося збити. А до цього, 18 жовтня РФ вперше за час війни вдарила реактивним КАБом по Лозовій Харківської області.

Також раніше повідомлялось, що Україна має отримати нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам. Мова йде про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Також ми писали, що Російська Федерація використовує японські і китайські верстати при виробництві КАБів, ракет та артилерійських боєприпасів.

