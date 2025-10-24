ua en ru
Україна отримає "мисливця" на КАБів: що відомо про новинку із штучним інтелектом

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 21:09
Україна отримає "мисливця" на КАБів: що відомо про новинку із штучним інтелектом Ілюстративне фото: збита у Дніпропетровській області керована авіабомба (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна дуже скоро отримає нове рішення для протидії російським керованим авіабомбам (КАБ). Мова йде про "мисливця" на КАБів, якого розробляють спільно з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У Франції нещодавно було перевірено комплексне технічне рішення - радар, програмне забезпечення з використанням штучного інтелекту та дрон-перехоплювач. Випробування проводилося в умовах погіршених погодних умов.

"Умовна "ворожа" ціль була ідентифікована, супроводжена і захоплена радаром, оснащеним передовою сенсорною системою. Після цього, завдяки програмному продукту на основі ШІ, дрон-перехоплювач за попередньо обрахованою траєкторією відпрацьовував ураження цілі" - повідомили у міністерстві.

Розробкою протидії російським КАБам займаються Україна, зокрема Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC), а також Командування Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT).

Участь беруть також компанії з країн НАТО, експерти Міністерства оборони та Збройних Сил України. Зокрема французька Alta Ares відповідає за ШІ-алгоритми виявлення, німецька Tytan Technologies - за системи перехоплення, а ще одна французька компанія ATREYD веде роботу з роями перехоплювачів контейнерного базування.

В Міноборони зазначили, що розробка протидії КАБам ведеться разом з НАТО з березня 2025 року. Вона вже пройшла великий шлях - від концепції до низки працюючих прототипів. Якщо "мисливця" на КАБи вдасться вдало впровадити - його ефективна робота захистить багато життів цивільного населення та українських військових.

"Українські фахівці беруть безпосередню участь у випробуваннях та надають експертну оцінку, що дозволяє максимально адаптувати рішення до реалій сучасного поля бою", - додали в МОУ.

Тим часом, як повідомила Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили, 24 жовтня російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами (КАБ).

Пізніше ПК "Південь" підтвердило, що росіяни спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Два КАБи було збито, ще один впав самостійно.

Детальніше про все, що відомо про УМПБ-5, чергову російську зброю для тероризму - в матеріалі РБК-Україна.

