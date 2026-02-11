Россия сделала КАБы более опасными: что придумал враг

Россияне создали новую модификацию управляемых авиационных бомб, которые якобы не боятся средств РЭБ и могут лететь до 200 километров.

Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Российские КАБы по-прежнему являются нашей проблемой. Слишком много бомб у них и слишком большие разрушения они несут. Конечно, противник это понимает и постоянно их совершенствует", - отметил Бескрестнов.

По его словам, новые версии КАБ УМПБ-5 созданы на основе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем способна лететь до 200 километров, а без двигателя управляемая бомба может планировать на расстояние до 150 км.

"Подчеркну, что ничего технологически нового здесь нет. Но вот изучить их новую систему защиты от РЭБ, которую они рекламируют, хотелось бы", - подчеркнул советник министра обороны Украины.