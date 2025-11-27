Россия снова ударила по Одесской области дронами: повреждены жилые дома и АЗС

Одесская область в ночь на 27 ноября снова находилась под ударом российских беспилотников. Из-за атаки повреждены два жилых дома, конно-спортивный клуб и здания АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram .

Стоит добавить, что вечером 26 ноября, в 23:44, Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Черноморска.

По словам Кипера, информация о погибших и пострадавших не поступала.

В результате атаки повреждены фасады и остекление двух жилых домов, конно-спортивного клуба и здания АЗС. В отдельных местах возникло возгорание, которое оперативно локализовано спасателями.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть частичные разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Атаки на Одессу и область за неделю

Одесская область уже длительное время находится под постоянными атаками российских войск, и последняя неделя стала очередным подтверждением интенсивности этих ударов.

Так, в ночь на 25 ноября область подверглась массированной атаке дронов. В результате обстрелов возникли несколько пожаров, были раненые.

Накануне российские оккупанты также осуществили мощную атаку беспилотниками по Одесскому региону. Удары вызвали новые повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры.

На отдельных участках начались пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование.

Вечером 24 ноября россияне ударили уже по самой Одессе. Из-за атаки в нескольких районах города пропал свет. Для ликвидации последствий работал городской оперативный штаб.

Уже ночью враг продолжил удары - дроны атаковали портовую инфраструктуру области, вызвав пожар на одном из неэксплуатируемых судов.

Также ночью 23 ноября захватчики атаковали дронами Одесскую область, в частности отдельные районы Одессы.

В результате ударов вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в одном из бывших промышленных помещений. Все возгорания были ликвидированы, пострадавших не было.