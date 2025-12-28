Росія знову гальмує мирні переговори і погрожує Європі
У Росії вкотре заявили, що не бачать готовності України до конструктивних переговорів щодо завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, якого цитують російські ЗМІ.
"Влада Росії не бачить готовності Києва до конструктивних переговорів про врегулювання російсько-українського конфлікту", - сказав Лавров.
Він вкотре цинічно заявив, що "українська сторона тероризує мирних жителів і здійснює диверсії проти цивільної інфраструктури".
Глава МЗС Росії також сказав, що Збройні сили України "не залишають спроб змінити ситуацію на фронті, де стратегічною ініціативою міцно заволоділа російська армія".
Лавров також пригрозив Європі, що якщо військові контингенти "коаліції рішучих" з'являться в Україні, "вони стануть законною ціллю для Збройних сил Росії".
"Амбіції (європейських політиків) буквально застилають очі: їм не тільки українців не шкода, але і своє власне населення, схоже, теж не шкода. Чим інакше пояснити триваючі в Європі розмови про направлення в Україну військових контингентів у форматі "коаліції рішучих", - заявив він.
Мирний план США
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку консультацій, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди. Більшість моментів вдалося погодити, але найважчою темою залишається територіальне питання.
Днями президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану.
У США заявили, що врегулювати війну в Україні та досягти там сталого миру цілком можливо протягом наступних 90 днів. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує тиснути на обидві сторони - на Росію та Україну.
Тим часом Росія вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Кремль хоче більше обмежень щодо ЗСУ, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.
Додамо, що сьогодні, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида. Лідери обговорюватимуть мирний план.
За інформацією ЗМІ, Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди.
Зеленський обіцяє, що під час зустрічі з Трампом обов'язково порушуватиме питання територій.
За словами українського президента, він обговорюватиме з Трампом і Донбас, і Запорізьку атомну електростанцію. Також європейці будуть присутні на його зустрічі з Трампом - в режимі онлайн.