Россия снова тормозит мирные переговоры и угрожает Европе
В России в очередной раз заявили, что не видят готовности Украины к конструктивным переговорам по завершению войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.
"Власти России не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта", - сказал Лавров.
Он в очередной раз цинично заявил, что "украинская сторона терроризирует мирных жителей и совершает диверсии против гражданской инфраструктуры".
Глава МИД России также сказал, что Вооруженные силы Украины "не оставляют попыток изменить ситуацию на фронте, где стратегической инициативой прочно завладела российская армия".
Лавров также пригрозил Европе, что если военные контингенты "коалиции решительных" появятся в Украине, "они станут законной целью для Вооруженных сил России".
"Амбиции (европейских политиков) буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и свое собственное население, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся в Европе разговоры о направлении в Украину военных контингентов в формате "коалиции решительных", - заявил он.
Мирный план США
Напомним, Украина и Соединенные Штаты во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций, во время которых сосредоточили свое внимание на четырех ключевых документах - частях будущего мирного соглашения. Большинство моментов удалось согласовать, но самой тяжелой темой остается территориальный вопрос.
На днях президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана.
В США заявили, что урегулировать войну в Украине и достичь там устойчивого мира вполне возможно в течение следующих 90 дней. Администрация президента США Дональда Трампа планирует давить на обе стороны - на Россию и Украину.
Между тем Россия требует изменений в последней версии мирного плана США для завершения войны в Украине. В частности, Кремль хочет больше ограничений по ВСУ, а также решения вопросов относительно санкций и своих замороженных активов.
Добавим, что сегодня, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Встреча запланирована в резиденции Трампа, что в штате Флорида. Лидеры будут обсуждать мирный план.
По информации СМИ, Зеленский планирует на встрече с Трампом устранить ключевые разногласия по проекту мирного соглашения.
Зеленский обещает, что во время встречи с Трампом обязательно будет поднимать вопрос территорий.
По словам украинского президента, он будет обсуждать с Трампом и Донбасс, и Запорожскую атомную электростанцию. Также европейцы будут присутствовать на его встрече с Трампом - в режиме онлайн.