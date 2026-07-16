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Росія знову атакувала Одесу, є загиблий і поранені

15:56 16.07.2026 Чт
1 хв
Ворог знову ударив по цивільній інфраструктурі Одеси
aimg Олена Бджола
Фото: одеський рятувальник на ліквідації наслідків атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Удень 16 липня російські війська били по Одесі. Є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

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В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфрастуктури.

"За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого", - заявив Кіпер.

На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, додав начальник ОВА о 13.52.

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Через годину Кіпер уточнив, що двоє постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями.

"Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Ще одному постраждалому медичну допомогу надано без госпіталізації.", - повідомив він

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення України.

Нагадаємо, уранці 15 липня Росія атакувала Одесу ракетами. Троє людей загинули, троє - поранені.

14 липня ворог знову атакував місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури.

13 липня окупанти били по території автотранспортного підприємства в Одесі. Внаслідок удару постраждали щонайменше троє цивільних.

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