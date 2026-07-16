Росія знову атакувала Одесу, є загиблий і поранені

Удень 16 липня російські війська били по Одесі. Є жертва та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфрастуктури.
"За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого", - заявив Кіпер.
На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, додав начальник ОВА о 13.52.
Через годину Кіпер уточнив, що двоє постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями.
"Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Ще одному постраждалому медичну допомогу надано без госпіталізації.", - повідомив він
Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення України.
Нагадаємо, уранці 15 липня Росія атакувала Одесу ракетами. Троє людей загинули, троє - поранені.
14 липня ворог знову атакував місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури.
13 липня окупанти били по території автотранспортного підприємства в Одесі. Внаслідок удару постраждали щонайменше троє цивільних.