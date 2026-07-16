RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия снова атаковала Одессу, есть погибший и раненые

15:56 16.07.2026 Чт
1 мин
Враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одессы
aimg Елена Бджола
Фото: одесский спасатель на ликвидации последствий атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)

Днем 16 июля российские войска били по Одессе. Есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

РФ убила человека в Одессе

В Одессе в результате вражеской атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

"По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Кипер.

На местах идет ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил начальник ОВА в 13.52.

Двое горожан попали в больницу

Через час Кипер уточнил, что двое пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями.

"Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Еще одному пострадавшему медицинская помощь предоставлена без госпитализации", - сообщил он.

Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Украины.

Напомним, утром 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. Три человека погибли, трое - ранены.

14 июля враг снова атаковал город, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры.

13 июля оккупанты били по территории автотранспортного предприятия в Одессе. В результате удара пострадали по меньшей мере трое гражданских.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаОдессаВойна России против УкраиныАтака дронов