Росія знову атакувала Одесу, є загиблий і поранені

Удень 16 липня російські війська били по Одесі. Є жертва та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

РФ убила людину в Одесі

В Одесі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали обʼєкти цивільної інфрастуктури.

"За попередніми даними, на жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали. Висловлюю співчуття рідним та близьким загиблого", - заявив Кіпер.

На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, додав начальник ОВА о 13.52.

Двоє містян потрапили до лікарні

Через годину Кіпер уточнив, що двоє постраждалих госпіталізовані з осколковими пораненнями.

"Стан одного з них медики оцінюють як важкий. Ще одному постраждалому медичну допомогу надано без госпіталізації.", - повідомив він

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ проти мирного населення України.

Нагадаємо, уранці 15 липня Росія атакувала Одесу ракетами. Троє людей загинули, троє - поранені.

14 липня ворог знову атакував місто, зафіксовано влучання по обʼєктах інфраструктури.