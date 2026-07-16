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Россия снова атаковала Одессу, есть погибший и раненые

15:56 16.07.2026 Чт
1 мин
Враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одессы
aimg Елена Бджола
Россия снова атаковала Одессу, есть погибший и раненые Фото: одесский спасатель на ликвидации последствий атаки РФ (facebook.com/DSNSODE)
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Днем 16 июля российские войска били по Одессе. Есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

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В Одессе в результате вражеской атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

"По предварительным данным, к сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - заявил Кипер.

На местах идет ликвидация последствий атаки. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил начальник ОВА в 13.52.

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Через час Кипер уточнил, что двое пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями.

"Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Еще одному пострадавшему медицинская помощь предоставлена без госпитализации", - сообщил он.

Правоохранители документируют очередное военное преступление РФ против мирного населения Украины.

Напомним, утром 15 июля Россия атаковала Одессу ракетами. Три человека погибли, трое - ранены.

14 июля враг снова атаковал город, зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры.

13 июля оккупанты били по территории автотранспортного предприятия в Одессе. В результате удара пострадали по меньшей мере трое гражданских.

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