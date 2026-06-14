Росія знизила активність ДРГ на прикордонні, у ворога зараз інша задача, - ДПСУ

"Загалом за дуже довгий період активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп знизилася. Ворог розуміє, що задача в нього інша - він планує створити буферну зону, і для цього більше підходить застосування піхотних груп", - сказав Демченко.

Водночас він наголосив, що загроза застосування диверсійно-розвідувальних груп зберігається.

"Не можна сказати, що ця загроза зійшла повністю до нуля, але активності такої, як це було раніше, зараз, на щастя, не фіксується", - зазначив речник ДПСУ.