Чи можливі нові провокації з боку Білорусі: що кажуть у ДПСУ

З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в Media Center Ukraine .

За його словами, ризик провокацій залишається.

"Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", - сказав Демченко.

Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.

"Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - додав він.

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