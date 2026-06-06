Чи можливі нові провокації з боку Білорусі: що кажуть у ДПСУ
З боку Білорусі можливі провокації у напрямку Києва та західних областей, як це було у 2022 році.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в Media Center Ukraine.
За його словами, ризик провокацій залишається.
"Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році", - сказав Демченко.
Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.
"Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти", - додав він.
Загроза з Білорусі
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.
Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території.
Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, наразі немає ознак наземного вторгнення з Білорусі.
Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України.
Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка через чергові звинувачення Мінська у нібито польотах українських дронів.
Він закликав диктатора "не лізти в очі" Україні та попередив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей на території Білорусі.
Своєю чергою Лукашенко виступив із погрозами на адресу України. Він заявив про готовність завдати удару у відповідь по одній "дуже серйозній" цілі.
Водночас лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко повністю залежний від російського диктатора Володимира Путіна. За її словами, він готовий виконати будь-який наказ Кремля та пожертвувати суверенітетом власної країни задля збереження особистої влади.