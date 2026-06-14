Россия снизила активность ДРГ на границе, у врага сейчас другая задача, - ГПСУ

"В целом за очень долгий период активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась. Враг понимает, что задача у него другая - он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп", - сказал Демченко.

В то же время он подчеркнул, что угроза применения диверсионно-разведывательных групп сохраняется.

"Нельзя сказать, что эта угроза сошла полностью к нулю, но активности такой, как это было раньше, сейчас, к счастью, не фиксируется", - отметил спикер ГПСУ.