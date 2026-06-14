Россия снизила активность ДРГ на границе, у врага сейчас другая задача, - ГПСУ

Россия уменьшила активность своих диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на границе Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Там у оккупантов сейчас другая задача.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В целом за очень долгий период активность вражеских диверсионно-разведывательных групп снизилась. Враг понимает, что задача у него другая - он планирует создать буферную зону, и для этого больше подходит применение пехотных групп", - сказал Демченко.
В то же время он подчеркнул, что угроза применения диверсионно-разведывательных групп сохраняется.
"Нельзя сказать, что эта угроза сошла полностью к нулю, но активности такой, как это было раньше, сейчас, к счастью, не фиксируется", - отметил спикер ГПСУ.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.
В то же время Беларусь провела совместные ядерные учения с Россией, а из Минска регулярно звучат обвинения в сторону Украины. На днях белорусский режим заявил о якобы атаках дронов со стороны украинской территории.
Как считают аналитики Института изучения войны, пока нет признаков наземного вторжения из Беларуси.
Однако Россия может использовать белорусскую территорию для ударов по западным областям Украины.
Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди жестко обратился к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко из-за очередных обвинений Минска в якобы полетах украинских дронов.
Он призвал диктатора "не лезть в глаза" Украине и предупредил, что украинские военные уже имеют "на карандаше" первые 500 целей на территории Беларуси.
В свою очередь Лукашенко выступил с угрозами в адрес Украины. Он заявил о готовности нанести ответный удар по одной "очень серьезной" цели.