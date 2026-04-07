Росія знищила історичну садибу на Харківщині, яка пережила дві війни

За словами Канашевича, удар стався сьогодні, 7 квітня. Після ворожого влучання на території історичного маєтку спалахнула пожежа.

Очільник РВА наголосив на історичній значущості об'єкта, який вистояв у найскладніші часи минулого століття, але не витримав сучасної російської агресії.

"Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою", - зазначив Канашевич.

Що відомо про Будинок Донців-Захаржевських

Це пам’ятка архітектури місцевого значення (№511), що розташована у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Він належав представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських - Задонським.

Споруду збудували у першій чверті XIX століття, а завершили приблизно у 1835 році. Будинок виконаний у стилі класицизму.

Водночас інші елементи садиби, зокрема господарські будівлі та парк, до наших днів не збереглися.

Також маєток відомий тим, що, за однією з версій, саме там нібито було знайдено дощечки з написами, які пов’язують із так званою "Велесовою книгою".

У 1980 році будівлю офіційно внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.