Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія знищила історичну садибу на Харківщині, яка пережила дві війни

15:23 07.04.2026 Вт
2 хв
Садиба, що вистояла у світових війнах, не витримала російської навали
aimg Ірина Глухова
Фото: РФ знищила у Великому Бурлуку садибу Донців-Захаржевських (Андрій Канашевич)

Російські окупанти завдали удару по селищу Великий Бурлук у Харківській області. Внаслідок атаки було повністю зруйновано пам'ятку архітектури XIX століття - садибу Донців-Захаржевських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

Читайте також: У центрі Прилук дрони атакували мерію, будівля спалахнула

За словами Канашевича, удар стався сьогодні, 7 квітня. Після ворожого влучання на території історичного маєтку спалахнула пожежа.

Очільник РВА наголосив на історичній значущості об'єкта, який вистояв у найскладніші часи минулого століття, але не витримав сучасної російської агресії.

"Памʼятка архітектури ХІХ століття, садиба Донців-Захаржевських, будівництво якої було завершено близько 1835 року, яка пережила буремне ХХ сторіччя, дві жахливі світові війни, радянщину з її ненавистю до національної памʼяті зруйнована 07 квітня 2026 року тією ж ординською навалою", - зазначив Канашевич.

Що відомо про Будинок Донців-Захаржевських

Це пам’ятка архітектури місцевого значення (№511), що розташована у селищі Великий Бурлук Харківської області.

Він належав представникам однієї з гілок слобідського старшинського роду Донців-Захаржевських - Задонським.

Споруду збудували у першій чверті XIX століття, а завершили приблизно у 1835 році. Будинок виконаний у стилі класицизму.

Водночас інші елементи садиби, зокрема господарські будівлі та парк, до наших днів не збереглися.

Також маєток відомий тим, що, за однією з версій, саме там нібито було знайдено дощечки з написами, які пов’язують із так званою "Велесовою книгою".

У 1980 році будівлю офіційно внесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

Обстріл України 7 квітня

У ніч на 7 квітня російські окупанти атакували ударним дроном склади продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області. Це вже третя атака на підприємство від початку року.

Вже вранці війська РФ атакували пасажирський автобус у Нікополі Дніпропетровської області. Удар було завдано дроном у час пік, коли люди їхали на роботу.

Унаслідок цієї атаки загинули чотири людини, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також вранці у Прилуках Чернігівської області був "прильот" у будівлю мерії, яка знаходиться в самому центрі міста на жвавому перехресті і де зазвичай перебуває багато людей.

Крім того, невідомий безпілотник вдарив по будівлі Державної податкової інспекції у центрі прикордонного Новгорода-Сіверського.

Більше по темі:
ХарківВійська РФВійна Росії проти України