Під ударом сухарики та чіпси. РФ втретє за рік атакувала склади Star Brands у Павлограді

Російські війська втретє за рік ударним дроном атакували склади продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Сьогодні вночі близько 2.20 ранку по складу Star Brands у Павлограді поцілили 2 ворожих "Шахеди". Всьго у районі було п’ять БпЛА, три з яких було збито. В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що на даний момент пожежу повністю ліквідовано, вже є попередня оцінка масштабів руйнування – постраждало близько 5,5 тис кв. метрів території складського комплексу.

Серед брендів компанії – сухарики Flint, горішки Big Bob, макаронні вироби La Pasta, насіння "Сан Санич", борошно "Хуторок" та ще десяток торгових марок.

Попередні удари по складах компанії

У квітні 2025 року два безпілотники типу Shahed влучили у головний склад готової продукції компанії в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Тоді було знищено понад 6 500 кв. метрів приміщень, а збитки перевищили 30 млн гривень.

У листопаді 2025 року ворог атакував складський комплекс у Павлограді, що призвело до втрати 11 000 кв. метрів площ. Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чіпсів".