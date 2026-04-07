Під ударом сухарики та чіпси. РФ втретє за рік атакувала склади Star Brands у Павлограді

13:49 07.04.2026 Вт
2 хв
Росіяни дроном атакували склади відомих брендів
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ втретє за рік атакувала склади Star Brands у Павлограді (facebook.com/StarBrandsofficial)

Російські війська втретє за рік ударним дроном атакували склади продовольчої компанії Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Читайте також: Під ударом Павлоград і не тільки. РФ атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами

"Сьогодні вночі близько 2.20 ранку по складу Star Brands у Павлограді поцілили 2 ворожих "Шахеди". Всьго у районі було п’ять БпЛА, три з яких було збито. В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що на даний момент пожежу повністю ліквідовано, вже є попередня оцінка масштабів руйнування – постраждало близько 5,5 тис кв. метрів території складського комплексу.

Серед брендів компанії – сухарики Flint, горішки Big Bob, макаронні вироби La Pasta, насіння "Сан Санич", борошно "Хуторок" та ще десяток торгових марок.

Попередні удари по складах компанії

У квітні 2025 року два безпілотники типу Shahed влучили у головний склад готової продукції компанії в Синельниківському районі Дніпропетровщини. Тоді було знищено понад 6 500 кв. метрів приміщень, а збитки перевищили 30 млн гривень.

У листопаді 2025 року ворог атакував складський комплекс у Павлограді, що призвело до втрати 11 000 кв. метрів площ. Унаслідок прямого влучання та пожежі повністю вигоріли запаси сировини і готової продукції підприємств "Снек Продакшн" та "Клуб Чіпсів".

Росіяни атакують склади з продуктами

Російські війська періодично атакують склади та виробництво продуктів. Так, внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 25 листопада був серйозно пошкоджений логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS площею понад 50 тисяч квадратних метрів.

Також раніше росіяни ракетою вдарили по складу супермаркету АТБ. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

