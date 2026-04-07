Россия уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине, которая пережила две войны

По словам Канашевича, удар произошел сегодня, 7 апреля. После вражеского попадания на территории исторического имения вспыхнул пожар.

Глава РОА отметил историческую значимость объекта, который выстоял в самые сложные времена прошлого века, но не выдержал современной российской агрессии.

"Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцов-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, которая пережила бурное ХХ столетие, две ужасные мировые войны, советчину с ее ненавистью к национальной памяти разрушена 07 апреля 2026 года тем же ордынским нашествием", - отметил Канашевич.

Что известно о Доме Донцов-Захаржевских

Это памятник архитектуры местного значения (№511), расположенный в поселке Великий Бурлук Харьковской области.

Он принадлежал представителям одной из ветвей слободского старшинского рода Донцов-Захаржевских - Задонским.

Сооружение построили в первой четверти XIX века, а завершили примерно в 1835 году. Дом выполнен в стиле классицизма.

В то же время другие элементы усадьбы, в частности хозяйственные постройки и парк, до наших дней не сохранились.

Также имение известно тем, что, по одной из версий, именно там якобы были найдены дощечки с надписями, которые связывают с так называемой "Велесовой книгой".

В 1980 году здание официально внесли в перечень памятников архитектуры местного значения.