Война в Украине

Россия уничтожила историческую усадьбу на Харьковщине, которая пережила две войны

15:23 07.04.2026 Вт
2 мин
Усадьба, выстоявшая в мировых войнах, не выдержала российского нашествия
aimg Ирина Глухова
Фото: РФ уничтожила в Великом Бурлуке усадьбу Донцов-Захаржевских (Андрей Канашевич)

Российские оккупанты нанесли удар по поселку Великий Бурлук в Харьковской области. В результате атаки был полностью разрушен памятник архитектуры XIX века - усадьба Донцов-Захаржевских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.

Читайте также: В центре Прилук дроны атаковали мэрию, здание вспыхнуло

По словам Канашевича, удар произошел сегодня, 7 апреля. После вражеского попадания на территории исторического имения вспыхнул пожар.

Глава РОА отметил историческую значимость объекта, который выстоял в самые сложные времена прошлого века, но не выдержал современной российской агрессии.

"Памятник архитектуры XIX века, усадьба Донцов-Захаржевских, строительство которой было завершено около 1835 года, которая пережила бурное ХХ столетие, две ужасные мировые войны, советчину с ее ненавистью к национальной памяти разрушена 07 апреля 2026 года тем же ордынским нашествием", - отметил Канашевич.

Что известно о Доме Донцов-Захаржевских

Это памятник архитектуры местного значения (№511), расположенный в поселке Великий Бурлук Харьковской области.

Он принадлежал представителям одной из ветвей слободского старшинского рода Донцов-Захаржевских - Задонским.

Сооружение построили в первой четверти XIX века, а завершили примерно в 1835 году. Дом выполнен в стиле классицизма.

В то же время другие элементы усадьбы, в частности хозяйственные постройки и парк, до наших дней не сохранились.

Также имение известно тем, что, по одной из версий, именно там якобы были найдены дощечки с надписями, которые связывают с так называемой "Велесовой книгой".

В 1980 году здание официально внесли в перечень памятников архитектуры местного значения.

Обстрел Украины 7 апреля

В ночь на 7 апреля российские оккупанты атаковали ударным дроном склады продовольственной компании Star Brands в Павлограде Днепропетровской области. Это уже третья атака на предприятие с начала года.

Уже утром войска РФ атаковали пассажирский автобус в Никополе Днепропетровской области. Удар был нанесен дроном в час пик, когда люди ехали на работу.

В результате этой атаки погибли четыре человека, еще 16 получили ранения различной степени тяжести.

Также утром в Прилуках Черниговской области был "прилет" в здание мэрии, которое находится в самом центре города на оживленном перекрестке и где обычно находится много людей.

Кроме того, неизвестный беспилотник ударил по зданию Государственной налоговой инспекции в центре приграничного Новгорода-Северского.

ХарьковВойска РФВойна России против Украины