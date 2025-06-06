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Росія не змінює почерку. Зеленський відреагував на нічний обстріл

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країна-терорист Росія не змінює свого почерку. Цієї ночі під час обстрілу ворог застосував більше 440 засобів повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю", - пише Зеленський.

Під час обстрілу Росія била майже по усій Україні. Зокрема по Волині, а також: 

  • Львівській; 
  • Тернопільській; 
  • Київській; 
  • Сумській; 
  • Полтавській; 
  • Хмельницькій; 
  • Черкаській; 
  • Чернігівській областях. 

Частину ракет й дронів протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити. Загалом ворог застосував більше: 

  • 400 безпілотних літальних апаратів (БпЛА); 
  • 40 ракет, зокрема балістику. 

Внаслідок терористичної атаки, за словами президента, поранення отримали 49 людей, але їх кількість може зрости, оскільки постраждалі продовжують звертатись по допомогу. 

 

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зокрема станом на зараз відомо про трьох загиблих - усі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - додав він. 

Росія повинна відповісти за обстріл 

Як відзначив президент, російські терористи обстрілюють Україну з першої хвилини повномасштабної війни. 

"Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - заявив Зеленський. 

Масована атака на Україну 6 червня

У ніч на 6 червня Росія знову завдала масованого удару по Україні, використавши ракети та безпілотні літальні апарати. У столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах. У Києві пошкоджено багатоповерхові будинки, об’єкти міської інфраструктури, ділянку метрополітену та автозаправну станцію.

Під потужним обстрілом опинився й Тернопіль. У місті зафіксовані влучання по промисловості та об'єктах критичної інфраструктури. Це один із наймасовіших ударів по місту з початку великої війни.

У Чернігові терористи били по житловому масиву. Наразі частина міста без світла.

Більше подробиць - у матеріалі РБК-Україна.

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