Росія не змінює почерку. Зеленський відреагував на нічний обстріл

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю", - пише Зеленський.

Під час обстрілу Росія била майже по усій Україні. Зокрема по Волині, а також:

Львівській;

Тернопільській;

Київській;

Сумській;

Полтавській;

Хмельницькій;

Черкаській;

Чернігівській областях.

Частину ракет й дронів протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити. Загалом ворог застосував більше:

400 безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

40 ракет, зокрема балістику.

Внаслідок терористичної атаки, за словами президента, поранення отримали 49 людей, але їх кількість може зрости, оскільки постраждалі продовжують звертатись по допомогу.

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зокрема станом на зараз відомо про трьох загиблих - усі працівники Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - додав він.

Росія повинна відповісти за обстріл

Як відзначив президент, російські терористи обстрілюють Україну з першої хвилини повномасштабної війни.

"Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - заявив Зеленський.