Россия не меняет почерк. Зеленский отреагировал на ночной обстрел

Страна-террорист Россия не меняет своего почерка. Этой ночью во время обстрелов враг применил более 440 средств воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни", - пишет Зеленский.
Во время обстрела Россия била почти по всей Украине. В частности по Волыни, а также:
Часть ракет и дронов противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить. В целом враг применил более:
В результате террористической атаки, по словам президента, ранения получили 49 человек, но их количество может возрасти, поскольку пострадавшие продолжают обращаться за помощью.
Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
В частности, по состоянию на сейчас известно о трех погибших - все работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
"Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - добавил он.
Как отметил президент, российские террористы обстреливают Украину с первой минуты полномасштабной войны.
"Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - заявил Зеленский.
В ночь на 6 июня Россия снова нанесла массированный удар по Украине, использовав ракеты и беспилотные летательные аппараты. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. В Киеве повреждены многоэтажные дома, объекты городской инфраструктуры, участок метрополитена и автозаправочная станция.
Под мощным обстрелом оказался и Тернополь. В городе зафиксированы попадания по промышленности и объектам критической инфраструктуры. Это один из самых массовых ударов по городу с начала большой войны.
В Чернигове террористы били по жилому массиву. Сейчас часть города без света.
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