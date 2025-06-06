Россия не меняет почерк. Зеленский отреагировал на ночной обстрел

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни", - пишет Зеленский.

Во время обстрела Россия била почти по всей Украине. В частности по Волыни, а также:

Львовской;

Тернопольской;

Киевской;

Сумской;

Полтавской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черниговской областях.

Часть ракет и дронов противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить. В целом враг применил более:

400 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);

40 ракет, в том числе баллистику.

В результате террористической атаки, по словам президента, ранения получили 49 человек, но их количество может возрасти, поскольку пострадавшие продолжают обращаться за помощью.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

В частности, по состоянию на сейчас известно о трех погибших - все работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - добавил он.

Россия должна ответить за обстрел

Как отметил президент, российские террористы обстреливают Украину с первой минуты полномасштабной войны.

"Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - заявил Зеленский.