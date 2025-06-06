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Россия не меняет почерк. Зеленский отреагировал на ночной обстрел

Пятница 06 июня 2025 10:56
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Россия не меняет почерк. Зеленский отреагировал на ночной обстрел Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страна-террорист Россия не меняет своего почерка. Этой ночью во время обстрелов враг применил более 440 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Россия не меняет своего почерка. Очередной масштабный удар по городам и обычной жизни", - пишет Зеленский.

Во время обстрела Россия била почти по всей Украине. В частности по Волыни, а также:

  • Львовской;
  • Тернопольской;
  • Киевской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Хмельницкой;
  • Черкасской;
  • Черниговской областях.

Часть ракет и дронов противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить. В целом враг применил более:

  • 400 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА);
  • 40 ракет, в том числе баллистику.

В результате террористической атаки, по словам президента, ранения получили 49 человек, но их количество может возрасти, поскольку пострадавшие продолжают обращаться за помощью.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

В частности, по состоянию на сейчас известно о трех погибших - все работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Мои искренние соболезнования родным. Сейчас на местах работают все необходимые службы, разбирают завалы, продолжаются спасательные операции. Все повреждения обязательно восстановим", - добавил он.

Россия должна ответить за обстрел

Как отметил президент, российские террористы обстреливают Украину с первой минуты полномасштабной войны.

"Мы много сделали вместе с миром, чтобы была возможность защищаться. Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, нажав на Россию. Если кто-то не давит и дает войне еще время забирать жизни, это соучастие и ответственность. Нужно действовать решительно", - заявил Зеленский.

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия снова нанесла массированный удар по Украине, использовав ракеты и беспилотные летательные аппараты. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. В Киеве повреждены многоэтажные дома, объекты городской инфраструктуры, участок метрополитена и автозаправочная станция.

Под мощным обстрелом оказался и Тернополь. В городе зафиксированы попадания по промышленности и объектам критической инфраструктуры. Это один из самых массовых ударов по городу с начала большой войны.

В Чернигове террористы били по жилому массиву. Сейчас часть города без света.

Больше подробностей - в материале РБК-Украина.

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