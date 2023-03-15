Росія збила американський дрон MQ-9 Reaper. Що відомо та які можуть бути наслідки

Сполучені Штати Америки вчора, 14 березня, втратили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper ("жнець") у нейтральних водах поряд із окупованим Кримом. За версією США, це сталося внаслідок перехоплення російською авіацією, за версією Москви - дрон нібито впав без сторонньої допомоги.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про інцидент над Чорним морем.

Що сталося

Про втрату безпілотника повідомило Європейське командування Збройних сил США. За словами генерала Джеймса Хекера, MQ-9 Reaper вів розвідку в міжнародному повітряному просторі, коли його намагалися перехопити два винищувачі Су-27. В результаті один з них зачепив американський дрон.

"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії та повної втрати MQ-9. Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох повітряних судів", - додав Хекер.

Про інцидент оперативно поінформували президента США Джо Байдена та союзників по НАТО. А видання The New York Times із посиланням на джерела у Пентагоні розкрило деякі подробиці.

За його даними, безпілотник вилетів з бази в Румунії вранці 14 березня в рамках планової розвідувальної місії, яка триває до 10 годин. Дрон не ніс жодних озброєнь, а його обладнання у вигляді камер та інших сенсорів дозволяло заглянути вглиб окупованого півострова, перебуваючи на великій відстані.

Під час перехоплення MQ-9 Reaper знаходився на висоті близько 7,6 км та на відстані приблизно 120 км на південний захід від Криму. Обидва винищувачі Су-27 маневрували та здійснювали скидання палива, очевидно, у спробах засліпити його. Як пише NYT, офіційні особи стурбовані тим, що навіть незначний подібний інцидент може призвести до прямої конфронтації Росії та США.

Сьогодні журналісти CBS News змоделювали інцидент над Чорним морем.

Російський бойовик стріляє брокером США США руху drone в міжнародному аеропорту, тягнучи його до аварії в Black Sea, Pentagon Said Tuesday. President Biden був биен briefed і російський ambassador був відданий до State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ - CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023

Міністерство оборони Росії заперечує зіткнення Су-27 з американським дроном. За його версією, безпілотник летів із вимкненими транспондерами з нібито порушенням кордонів режиму використання повітряного простору, оголошеного на час так званої "спеціальної операції".

Винищувачі було піднято з метою ідентифікації та вони нібито не вступали в контакт з апаратом, а також не застосовували бортове озброєння. А сам MQ-9, згідно з російською версією, втратив висоту і впав у море через різкі маневри. Російські пабліки також опублікували відео ймовірного прольоту одного з винищувачів біля безпілотника.

Реакції сторін

У Білому домі одразу попередили, що якщо це було сигналом для стримування США від розвідувальних польотів, то цей крок зазнає невдачі. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі наголосив, що такі польоти продовжаться.

"Ми продовжимо літати та діяти у міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки у цій частині світу", - зазначив він і додав, що для таких польотів не потрібно вимагати дозволу у росіян.

Лідер Сенату Чак Шумер (Демократична партія) звернувся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою припинити "безрозсудну поведінку", яка може призвести до ненавмисної ескалації. А Державний департамент викликав російського посла Олексія Антонова, щоби висловити йому "рішучі заперечення".

До речі, станом на зараз з російської сторони на інцидент з MQ-9 Reaper відреагував тільки Антонов. За його словами, американським літакам нема чого робити поблизу "російських кордонів", пілоти поводилися професійно, а Міноборони - достатньо адекватно з урахуванням того, що такий безпілотник може нести близько 1 700 кг бойового навантаження. Він також зазначив, що Москва не зацікавлена у конфронтації із Вашингтоном.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розцінює це як сигнал Путіна для Заходу щодо готовності підвищувати ставки.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту з втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк - постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу, сподіваючись на зміну обставин", - написав він у своєму Twitter.

А колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс сподівається, що вчорашнє перехоплення безпілотника прискорить рішення про постачання західних винищувачів для України.

Що це за безпілотник

MQ-9 Reaper - це найпоширеніший безпілотний літак на озброєнні ВПС США. Дистанційно керується командою з двох осіб - пілота та оператора датчиків і озброєнь. Має довжину 11 метрів та розмах крила понад 22 метри.

Як пише The Guardian, найчастіше "женці" використовуються для розвідки, але мають унікальну здатність завдавати високоточних ударів. Один безпілотник може нести до 16 ракет Hellfire, що еквівалентно бойовому навантаженню вертольота Apache.

Reaper може літати на висоті 15 км та перебувати у повітрі близько 24 годин.

Наскільки вони поширені?

Військово-повітряні сили США регулярно використовують безпілотники з 1995 року. Першим із найвідоміших був Predator ("хижак"), розгорнутий для підтримки авіаударів НАТО в Сербії. Під час місій в Іраку та Афганістані внаслідок "точкових ударів" фіксувалися великі втрати серед мирних жителів.

Reaper став основним безпілотним літаком армії США у 2017 році. На той час у Військово-повітряних силах вже було близько 1000 пілотів цього БПЛА порівняно з близько 800 пілотами винищувачів F-16.

Як США використовують MQ-9 Reaper?

Застосування дронів за межами зон бойових дій значно збільшилося за адміністрації Барака Обами. За даними Бюро журналістських розслідувань (BIJ), протягом 2009-2017 років у Пакистані, Сомалі та Ємені загалом було завдано 563 ударів. Тоді як за період президентства Джорджа Буша-молодшого - лише 57.

У 2019 році президент Дональд Трамп скасував практику публікації даних розвідки США щодо кількості ударів за межами зон бойових дій. Однак бойове застосування зросло ще більше.

Окрім США, країнами-операторами MQ-9 Reaper є Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Японія та Нідерланди. У Чорноморському регіоні дрони використовуються виключно для розвідки. Минулого року повідомлялося про можливі постачання безпілотників Україні. За даними Politico, вона зацікавлена у використанні "женців" для коригування артилерійських ударів, і General Atomics готовий модифікувати їх під експортні правила США.

Більш того, у лютому 2023 року компанія-виробник запропонувала передати два безпілотники Reaper за символічну ціну в 1 долар. При цьому підготовка та доставка оцінюється у 10 млн доларів, а щорічне технічне обслуговування - у 8 мільйонів. Але в Пентагоні побоюються, що Росія може отримати секретні технології, нейтралізувавши їх на полі бою.

Чи є загроза витоку секретних технологій?

Не виключено, що російські військові спробують підняти уламки MQ-9 Reaper. Зокрема, напередодні було опубліковано записи, з яких випливає, що така операція, принаймні, планувалася.

Однак у Білому домі запевнили, що було вжито всіх заходів, щоб безпілотник не потрапив до чужих рук.

"Ми вжили певних заходів, щоб Reaper нікому не дістався. Зрозуміло, ми не хочемо, щоб хтось, крім нас, до нього мав доступ", - зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

До цього представник Пентагону Пет Райдер уточнив, що уламки так і не опинились у руках російських військових. Причому американська сторона не вдається до деталей. Але очевидно, що після втрати керування всі ключові компоненти дрона були підірвані вбудованими засобами.

Хоча сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що наразі розглядається можливість відкриття протоки Босфор для США, щоб вони змогли забрати уламки.

Зазначимо, США і раніше неодноразово втрачали MQ-9 Reaper, зокрема прямо на території противника. Кілька разів безпілотники збивалися хуситами в Ємені, як мінімум один було знищено в Лівії російським ЗРК "Панцир", а в 2020 році, за неофіційною версією, два дрони збили в Сирії.

Швидше за все, Росія ще тоді могла отримати доступ до уламків. Тому навряд чи США не передбачили можливості гарантованого знищення секретних компонентів. Таким чином, вчорашній інцидент над Чорним морем, очевидно, не можна вважати поворотним, як і чекати на різкі кроки від Російської Федерації.

Побічно це підтверджує і заява спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. За його словами, замість збитого MQ-9 Reaper працює інший.

"Американська авіація у Чорному морі перебуває на постійній основі... Реакція Штатів була миттєвою: на його місце прилетів інший БПЛА, який продовжує свою роботу", - зазначив він.