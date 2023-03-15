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Данілов про збиття безпілотника США росіянами: сигнал Путіна про підвищення ставок

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Середа 15 березня 2023 12:02
Данілов про збиття безпілотника США росіянами: сигнал Путіна про підвищення ставок Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Інцидент зі збиття американського безпілотника в Чорному морі, є сигналом російського президента Володимира Путіна Заходу. Диктатор готовий підвищувати ставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Інцидент з американським БПЛА MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, - це сигнал Путіна про готовність до розширення зони конфлікту із втягуванням інших сторін. Тактика ва-банк - постійне підвищення ставок в умовах стратегічного програшу в надії на зміну обставин", - пише секретар РНБО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора 14 березня, над Чорним морем російський винищувач врізався в американський БПЛА MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий. В Штатах одразу відреагували й заявили про намір викликати російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

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