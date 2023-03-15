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CBS проілюструвало момент зіткнення російського винищувача з американським дроном (відео)

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Середа 15 березня 2023 08:46
CBS проілюструвало момент зіткнення російського винищувача з американським дроном (відео) Фото: CBS проілюструвало момент зіткнення російського винищувача з американським дроном (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Журналісти проілюстрували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

Зазначимо, що вчора вранці два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона розвідки ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9. Крім того, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на дрон і пролітали перед ним.

Додамо, що зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.

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