РФ сбила американский дрон MQ-9 Reaper. Что известно и какие могут быть последствия

О потере беспилотника сообщило Европейское командование Вооруженных сил США. По словам генерала Джеймса Хекера, MQ-9 Reaper вел разведку в международном воздушном пространстве, когда его попытались перехватить два истребителя Су-27. В результате один из них задел американский дрон.

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле, этот небезопасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к крушению обоих воздушных судов", - добавил Хекер.

Об инциденте оперативно проинформировали президента США Джо Байдена и союзников по НАТО. А издание The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне раскрыло некоторые подробности.

По его данным, беспилотник вылетел с базы в Румынии утром 14 марта в рамках плановой разведывательной миссии, которая обычно длится до 10 часов. Дрон не нес никаких вооружений, а его оборудование в виде камер и других сенсоров позволяло заглянуть вглубь оккупированного полуострова, находясь на большом расстоянии.

Во время перехвата MQ-9 Reaper находился на высоте около 7,6 км и на расстоянии примерно 120 км на юго-запад от Крыма. Оба истребителя Су-27 маневрировали и осуществляли сброс топлива, очевидно, в попытках ослепить его. Как пишет NYT, официальные лица обеспокоены тем, что даже незначительный подобный инцидент может привести к прямой конфронтации России и США.

Сегодня журналисты CBS News смоделировали инцидент над Черным морем.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ