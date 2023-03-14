"Впав сам". Росіяни нафантазували свою версію інциденту з дроном США над Чорним морем

Росіяни стверджують, що сьогодні, 14 березня, американський дрон нібито не стикався з російським винищувачем, а сам впав у Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram .

У відомстві країни-агресора заявили, що американський безпілотник MQ-9 Reaper, перебуваючи над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму, нібито летів з вимкненими транспондерами та "порушував кордони повітряного простору для "спеціальної військової операції".

Після цього окупанти вирішили підняти у повітря свої винищувачі зі складу чергових з ППО сил.

"В результаті різкого маневрування в районі 9:30 (8:30 за київським часом - ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали", - додають у російському Міноборони.