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"Впав сам". Росіяни нафантазували свою версію інциденту з дроном США над Чорним морем

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Москва, Вівторок 14 березня 2023 20:59
"Впав сам". Росіяни нафантазували свою версію інциденту з дроном США над Чорним морем Фото: росіяни нафантазували свою версію інциденту з дроном США над Чорним морем (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Росіяни стверджують, що сьогодні, 14 березня, американський дрон нібито не стикався з російським винищувачем, а сам впав у Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram.

У відомстві країни-агресора заявили, що американський безпілотник MQ-9 Reaper, перебуваючи над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму, нібито летів з вимкненими транспондерами та "порушував кордони повітряного простору для "спеціальної військової операції".

Після цього окупанти вирішили підняти у повітря свої винищувачі зі складу чергових з ППО сил.

"В результаті різкого маневрування в районі 9:30 (8:30 за київським часом - ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали", - додають у російському Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.

Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

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