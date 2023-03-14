"Впав сам". Росіяни нафантазували свою версію інциденту з дроном США над Чорним морем
Росіяни стверджують, що сьогодні, 14 березня, американський дрон нібито не стикався з російським винищувачем, а сам впав у Чорне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ у Telegram.
У відомстві країни-агресора заявили, що американський безпілотник MQ-9 Reaper, перебуваючи над акваторією Чорного моря поблизу окупованого Криму, нібито летів з вимкненими транспондерами та "порушував кордони повітряного простору для "спеціальної військової операції".
Після цього окупанти вирішили підняти у повітря свої винищувачі зі складу чергових з ППО сил.
"В результаті різкого маневрування в районі 9:30 (8:30 за київським часом - ред.) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею. Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали", - додають у російському Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.
Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".
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